Exposition au coronavirus : les ambulanciers tirent la sonnette d'alarme

Comme les médecins et les infirmiers, les ambulanciers sont aussi les premiers exposés à la maladie. N'étant pas considérés comme membres du personnel soignant, ils ne sont pourtant pas prioritaires dans la distribution des masques de protection. Ils craignent aujourd'hui d'être des vecteurs de propagation du virus. A Caen (Calvados), ils sont une dizaine à être placés en quarantaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.