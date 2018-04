Exposition Jurassic World : les dinosaures débarquent à Paris

Les Parisiens ont le privilège, depuis ce samedi 14 avril 2018 jusqu'au 2 septembre 2018, de faire une plongée dans un monde vieux de 65 millions d'années à la découverte des dinosaures. Il est question de l'exposition Jurassic World, avec des animaux, de plus de dix mètres de haut, dont on peut se rapprocher en toute sécurité. Ce parc effectue sa première escale européenne dans la ville Paris après un franc succès en Australie et aux États-Unis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.