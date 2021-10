Exposition universelle à Dubaï : comment la France se distingue

Ils l'ont voulue et ils l'ont eue leur exposition universelle. Par 40°C, sans beaucoup d'ombre, mais une promesse, Dubaï 2020 doit être la plus grande jamais proposée. En ce tout premier jour d'ouverture, cela se traduit donc par des kilomètres à parcourir à pied, plus de 4 km2, trois fois la dimension du dernier rassemblement organisé à Milan en 2015, un gigantisme revendiqué. 190 pays sont présents dans cette expo, un record, et chaque pays dispose de son propre pavillon. Cet événement est une prouesse. Si Dubaï a déboursé 7 milliards de dollars pour sortir du désert, c'est aussi pour se démarquer de l'image du producteur de pétrole. Pour parler des futurs des Émirats, c'est vers ce bâtiment qu'on nous envoie, Terra, le pavillon dédié à la durabilité. L'idée est d'épater la planète, de nous donner le tournis avec cet espace grand comme dix fois le Vatican, et des bâtiments, des immeubles surdimensionnés comme ce dôme qui est la plus grande surface de projection au monde. Il recevait Thomas Pesquet ce samedi soir. Connecté depuis l'espace, il est venu clôturer une journée qui était aussi dédiée à la France. Car il s'agit de faire entendre notre voix sur ce jeune territoire qui célébrera cette année ses 50 ans, et vers lequel convergent aujourd'hui toutes les énergies. À commencer par les entreprises françaises comme Alstom, Thales et Keolis qui veillent désormais sur le métro Dubaï, en particulier sur la nouvelle ligne qui relie directement le centre-ville à l'exposition universelle.