Extrême : le plongeur des calanques

On nous avait prévenus, "si vous cherchez Fabio, n'oubliez pas de monter là-haut". Le jeudi 31 août, nous l'avons trouvé perché à près de 40 mètres sur le bord d'une falaise. C'est là que celui qu'on nomme "Viking Diver" avait décidé de s'élancer, en tournant le dos à la mer. Un triple salto arrière, assorti d'une vrille, le tout réalisé avec une incroyable décontraction. Si le saut est minutieusement mesuré, ce n'est pas seulement pour flatter l'ego du jeune Marseillais. À quelques centimètres près, les figures doivent être adaptées, pour ne pas rentrer dans l'eau désaxé et risquer l'accident à plus de 100 km/h. La peur fait partie intégrante de cette discipline extrême, alors même à 20 ans, pas question d'être insouciant. Les vidéos de Fabio Arnold, totalisent des milliers de vues sur Instagram. Elles paraissent complètement dingues, d'autant que dans de plus en plus de lieux, cette pratique est interdite. Il y a chaque année de nombreux accidents, mais l'approche de Fabio est comparable à celle des pros. Avec son équipe de copains qui assure toujours sa sécurité, il analyse chez lui chaque figure et décortique les petits ratés, pour surtout ne pas se blesser. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Perrot, N. Carme