Eya retrouvée : la coopération policière

L'enfant a été retrouvé sur un port au Danemark. Eya, dix ans, avait été enlevée par son père et un complice à Fontaine, en Isère. C'est la fin d'un périple de 1 400 kilomètres. Après avoir violemment arraché l'enfant à sa mère devant son école, jeudi matin du 25 mai, les deux hommes ont pris la fuite à bord d'une voiture. La traque commence tout de suite. Leur véhicule est rapidement identifié. Puis, une alerte enlèvement est diffusée et permet aux enquêteurs de recueillir 66 renseignements. Plusieurs éléments leur indiquent que l'enfant se trouve à l'étranger. Deux mandats d'arrêt européens sont alors émis contre le père et son complice. Les informations les concernant sont transmises à toutes les polices européennes. Plus de 30 heures après avoir quitté la France, traversé la Suisse, l'Allemagne, puis rejoint le Danemark en Ferry, leur cavale prend fin. Eya est saine et sauve et a retrouvé sa mère cet après-midi au Danemark. C'est un immense soulagement dans leur commune iséroise. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Chevallereau, G. Charnay, R. Maillochon