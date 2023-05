Eya retrouvée : la coopération policière

C'est sur un port au Danemark que l'enfant a été retrouvé vendredi, à plus de 1 400 kilomètres de son domicile en Isère. La jeune Eya, 10 ans, avait été enlevée par son père et un complice, la veille, devant son école dans la commune de Fontaine (Auvergne-Rhône-Alpes) près de Grenoble. La mère d'Eya est aspergée de gaz lacrymogène, les deux hommes s'enfuient en voiture avec l'enfant. Une alerte enlèvement est diffusée, comportant notamment les potentiels modèles de voiture et immatriculation du suspect. Elles permettent aux enquêteurs de recueillir 66 renseignements, dont certaines informations précieuses. Vendredi matin, l'alerte est levée sans que l'enfant ait été retrouvé. Plusieurs éléments permettent aux enquêteurs d'estimer qu'elle n'est plus en danger, et susceptible de se trouver à l'étranger. Deux mandats d'arrêt européens sont alors émis contre le père et son complice. Les informations dont disposent les autorités sont transmises à toutes les polices européennes. Une arrestation après plus de 30 heures en cavale, d'abord en voiture à travers la Suisse, puis l'Allemagne, et une traversée en ferry jusqu'au Danemark. L'enfant va bien, sa mère est partie la retrouver. Le père, lui, risque un an de prison et 15 000 euros d'amende. Une peine qui pourrait être alourdie par des circonstances aggravantes, comme leur départ vers l'étranger. TF1 | Reportage S. Chevallereau, R. Maillonchon