Fabcaro : des bulles à l'écran

Il a dessiné pendant 20 ans des personnes sans penser les voir sortir un jour de leurs cases de papier. Fabcaro, auteur de romans et de bandes dessinées, est aujourd'hui courtisé par le cinéma. Après son roman "Le discours", c'est sa bande dessinée "Zaï Zaï Zaï Zaï" qui arrive sur le grand écran, porté à l'écran par le grand Jean-Paul Rouve et réalisé par François Desagnat. C'est l'histoire absurde et hilarante d'un homme qui a oublié sa carte de fidélité, et qui devient un dangereux fugitif. "Quand la caissière me demande si j'ai ma carte du magasin, j'ai une espèce d'angoisse. J'ai l'impression que si t'as pas ta carte, ça va être un truc répréhensible en fait. Ça en dit long sur notre société, sur notre société de consommation, sur tout ce qu'on est devenu", nous affirme Fabcaro. Fabcaro est désormais un auteur incontournable. Aujourd'hui, il reçoit de la visite. La cité de la bande dessinée d'Angoulême prépare une exposition, 300 mètres carrés consacrés exclusivement à son œuvre. Une exposition cet été, deux adaptations au cinéma, vous ne pourrez plus dire que Fabcaro, vous ne connaissez pas. TF1 | Reportage S. De Vaissiere, R. Reverdy