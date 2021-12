Fabien Olicard, le mentaliste qui remplit le Zénith

Dans la vidéo en tête de cet article, Fabien Olicard n'a jamais vu cette jeune femme, qui a écrit et caché un mot secret. Sa discipline, le mentalisme, est à la frontière entre la psychologie, la science et l'illusion ajoutée à cela un peu de mystère. Comment fait-il pour se souvenir des 8 000 premières décimales du nombre Pi et pour nous en faire retenir 20 sans même nous en rendre compte ? "C'est vraiment bluffant. On apprend beaucoup de choses", reconnaît un spectateur. Déjà très populaire sur Internet grâce à ses vidéos, Fabien Olicard remplit désormais des Zénith. Il a pu faire venir 5 000 personnes pour la dernière date de sa tournée. Alors, quels sont ses secrets ? Nous avons tenté naïvement de percer le mystère. "Sur scène, on a l'impression que je lis dans la tête des gens, mais ce n'est pas le cas. Tout ce que je fais, je les déduis et je les trouve de manière rationnelle", explique-t-il. Un sens de l'observation très fin, une mémoire surentraînée... Autant de techniques qu'il travaille depuis longtemps. À l'âge de huit ans, Fabien tombe sur un livre d'illusionnisme et se découvre l'objectif d'une vie : comprendre comment fonctionne le cerveau pour mieux le tromper. Depuis, il s'est perfectionné jusqu'à donner des conférences, écrire des livres et éditer des jeux de société. Environ, 100 personnes travaillent maintenant avec lui sur toutes ses activités. Au mois de janvier, cet hyperactif reprendra la route, une nouvelle tournée pour créer son prochain spectacle, le quatrième. TF1 | Reportage D. Sitbon, H. Massiot