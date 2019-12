Fabien Roussel : "Cette situation de blocage, elle est provoquée par le gouvernement"

Outre les différentes actions organisées par les syndicats ce 28 décembre 2019, la classe politique se mobilise également. La veille, Fabien Rousse s'est notamment affiché auprès des dépôts de bus de la RATP à Asnières-sur-Seine, en région parisienne. Le secrétaire national du Parti communiste en a profité pour interpeller Emmanuel Macron et le gouvernement. Pour lui, le retrait du projet de loi sur les retraites est la seule solution pour débloquer la crise actuelle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.