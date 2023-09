Fabien Roussel sur l'accueil des migrants : "Je partage les appels du pape à la fraternité humaine"

L’arrivée massive de migrants en Italie inquiète de nombreux Français. Face à la situation, Fabien Roussel pointe "un problème d’accueil". "Nous demandons à ces pays (Libye et Turquie) de contenir l’immigration chez eux. Résultat, des filières mafieuses font passer ces familles malgré tout via la Méditerranée pour aller en Grande-Bretagne". La solution serait de mettre en place des filières sécurisées pour faire en sorte que ceux qui fuient les catastrophes naturelles ou les guerres puissent être accueillis dignement dans tous les pays de l’UE. Qu'en est-il de la mesure décidée par Gérald Darmanin de renforcer la présence policière à la frontière avec l’Italie ? À cela, il répond qu’il faudrait surtout collaborer. Selon lui, ce n’est pas à la France d’accueillir tout le monde, c’est à chaque pays de l’UE. "Je partage les appels du pape à la fraternité humaine", ajoute-t-il. Fabien Roussel a commencé la semaine sur un ton beaucoup moins léger face à l’inflation, en appelant à manifester. Aujourd’hui, il précise : "J’appelle à des mobilisations pacifiques, non violentes devant les stations-essence, les grandes surfaces, les préfectures (...) C’est un appel à ce que le gouvernement agisse".