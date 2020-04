Fabrication de masques : l'usine bretonne qui veut se relancer

Une ancienne usine bretonne sortait plusieurs millions de masques de protection par an. Elle a été rachetée par un groupe américain, qui l'a ensuite fermée en 2018. Certains de ses anciens salariés sont prêts à relancer la production en Bretagne. Mais, le projet est compliqué. Les américains ont fait détruire les huit lignes de production nécessaires pour fabriquer les masques. L'ancien directeur du site estime qu'une nouvelle usine pourrait être opérationnelle en 2021 dans le meilleur des cas.