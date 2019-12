Face à la grève, la solidarité s'organise

Avec les grèves qui se poursuivent, des parents s'organisent pour prendre leurs enfants à l'école. Ils se relayent pour les garder, les récupérer et les faire à manger. Dans une entreprise de billetterie en ligne, le directeur a préféré aménager les horaires de ses salariés. Entre-temps, des collègues ont décidé de faire équipe pour venir au travail et repartir chez eux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.