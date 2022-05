Face à la sécheresse : des sourciers très sollicités

Les baguettes de Jean-Paul Laborie, sourcier, sont très sollicitées. Nous les avons suivies chez René, un agriculteur à la retraite. Il veut continuer à faire son potager sans utiliser l'eau de la ville qui est très chère. Il faut donc trouver si un forage est possible et à quelle profondeur. Et dans cet exercice un peu mystique, Jean-Paul est visiblement un expert depuis plus de 40 ans. Sa méthode a l'air simple et quasi infaillible. On a donc voulu essayer la baguette magique du sourcier. L'essai est d'abord sans succès en solitaire, puis de façon beaucoup plus concluante en conduite accompagnée. Pour expliquer ce résultat, ce puisatier professionnel parle d'un don. Un magnétisme hors du commun qui a convaincu René, il y a deux ans déjà, pour un autre forage. Les prix des opérations de recherche commencent à partir de 150 euros pour les petits terrains. Mais ce qui coûte très cher, c'est le forage et l'installation de la pompe. Au total, René a déboursé 12 000 euros, mais cela lui permet d'économiser environ 1 000 euros de facture d'eau par an. Les affaires vont bien pour Jean-Paul, qui est même sorti de sa retraite pour reprendre du service. Mais à 69 ans, le sourcier est inquiet de l'état des nappes phréatiques. Il faut creuser de plus en plus profond pour trouver de l'eau. Et cela pose un problème aux agriculteurs. Les professionnels sont de plus en plus nombreux à faire appel à des sourciers. Les baguettes de ces derniers n'ont pas fini de vibrer. TF1 | Reportage M. Perrot, H.P. Amar