Face au feu : Mylène Doreau, la maire courage de Guillos

Le répit, pas pour maintenant. Fin d'après-midi et de semaines compliquées pour la maire de Guillos, Mylène Doreau. Depuis un premier incendie, le 7 juillet, les flammes continuent de jouer avec ses nerfs et ceux de pompiers débordés. Énième intervention des colonnes de secours, énième coup de fil à passer, énième problème d'intendance à régler. Dans la petite mairie, le cabinet, une demi-douzaine de personnes, a improvisé sa cellule de crise, son repas, des tranches de melon, son coin café et son camping. Mylène Doreau n'a que 4h30 de sommeil en tout au cours des trois dernières nuits. Il faut faire des rondes pour surveiller les habitations. Et dans la journée, le marathon est encore pire. Réunion au PC des pompiers, interview avec les médias et bientôt une reconnaissance en hélicoptère pour se faire une idée concrète des 2 400 hectares consumés de sa commune. Ambiance lourde, tout particulièrement dans le Bourg, vidé par sécurité de ses 457 habitants. Il faut tout de même rappeler à l'ordre les resquilleurs, tentés de récupérer quelques affaires malgré l'interdiction. Et puis, il y a le ravitaillement à assurer pour améliorer les rations des soldats du feu. Ils sont près de 500. Communes voisines, artisans, grandes surfaces, toute la région met la main à la pâte. La journée s'achève comme elle a commencé et comme débute la suivante dans l'odeur de brûlé et les problèmes à résoudre. La petite équipe de la mairie a obtenu le ramassage des ordures. Il était temps. Elle doit maintenant nourrir et abreuver les animaux disséminés dans le village et signalés par des maîtres inquiets. Mais le plus urgent ce jour-là, accompagné chez eux quelques habitants dûment autorisés par la gendarmerie. Ils sont restés patients, d'autres ne comprennent pas leurs évacuations. Il y a de la tension, des insultes parfois. Marché sur des œufs, une nouvelle contrainte pour madame le maire, surtout avec la mauvaise nouvelle de l'après-midi, une maison de Guillos a partiellement brûlé malgré l'acharnement des pompiers. TF1 | Reportage O. Santicchi, J. Clouzeau