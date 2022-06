Face aux jeunes : Edgar Morin, le témoin du siècle

Rares sont les hommes à rentrer au Panthéon de leur vivant et de leur propre gré. Mais si Edgar Morin y a pénétré samedi matin, c’est pour dépeindre le monde tel qu’il le connaît depuis bientôt 101 ans. Face à lui, se trouvent 200 personnes, dont une dizaine d’étudiants venus chercher des réponses face aux crises du moment. C’est le sociologue qui parle, au même titre que le résistant, lui qui a eu 18 ans en 1939. Il a vécu un siècle d’engagement politique, philosophique et humaniste. "Avoir de l’espoir, ce n’est pas être optimiste. Parce que l’espoir, c’est du possible, ce n’est jamais du certain. Engagez-vous, mais sans œillères, sans fanatisme parce que là, vous vous perdrez", déclare-t-il. C’est la leçon d’un homme marqué par le temps, mais qui marque encore son temps. "Je peux mourir d’un instant à l’autre bien entendu, tant que je m’intéresserai au monde comme je m’intéresse, je continuerai", dit-il. Comme une conclusion ouverte, Edgar Morin a quitté le Panthéon ; il n’est pas encore question pour lui d’y demeurer éternellement. TF1 | Reportage S. Millanvoye X. Boucher G. Beauchemin