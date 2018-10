Facebook : cinquante millions de comptes piratés

Une affaire de piratage embarrasse de nouveau le géant des réseaux sociaux Facebook. En effet, cinquante millions de comptes d'usagers auraient été compromis selon la firme. Une faille de sécurité qui montre une fois de plus la vulnérabilité de ses grandes puissances d'Internet. Des pannes qui pourraient carrément mettre en péril notre mode de vie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/09/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 septembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.