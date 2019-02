Factuel : les élèves de confession juive ont-ils déserté les écoles publiques de Seine-Saint-Denis ?

Selon le polémiste Eric Zemmour, les écoles publiques de Seine-Saint-Denis ne compteraient plus aucun enfant juif dans leurs salles de classe. Un mensonge selon Myriam Menez, représentante d'associations de parents d'élèves, qui assure qu'"il y a bien des enfants juifs dans les écoles du 93, tous niveaux confondus". Contactée par TF1, Hanna, une élève séquano-dionysienne de confession juive, confirme être scolarisée dans le public, comme quelques uns de ses coreligionnaires. Toutefois, il est vrai que certains parents juifs préfèrent le domaine du privé pour l'éducation de leurs enfants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.