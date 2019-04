Factuel : le vrai du faux sur la hausse du tarif de l'électricité

Le président de la CLCV a déclaré que le prix de l'électricité aurait augmenté de 50% entre 2009 à 2019. Pour le vérifier, nous avons fait deux simulations distinctes sur le site du médiateur national de l'énergie. On a effectivement constaté une augmentation de 47% pour une famille de quatre ne se chauffant pas à l'électricité. Pour un foyer utilisant un chauffage électrique, la hausse a été 38,7%. Les détails avec notre journaliste Hortense Villatte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.