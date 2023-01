Facture énergétique : les bâtiments publics n'y échappent pas

Le grand théâtre de Valenciennes (Nord) est l'un des plus beaux entre Paris et Bruxelles, mais il est aussi très gourmand en énergie. En effet, à cause des nombreux projecteurs et du chauffage, la facture du théâtre est multipliée par quatre. S'élevant à 200 000 euros, elle représente un tiers du budget consacré pour la programmation. Cela a donc un impact sur les engagements du théâtre envers les artistes. La fermeture de l'établissement aura aussi des conséquences pour les lycéens qui ne pourront plus y répéter. Toutes les institutions sont touchées par cette hausse, à l'instar des communes. Le maire d'Onnaing a lancé une pétition. Il demande des aides à l’État, car la facture d'énergie augmente elle aussi. Elle passe de 200 000 à 600 000 euros. C'est presque un an d'investissement pour cette commune de 8 000 habitants. En attendant la réponse de l’État, la mairie va piocher dans sa trésorerie. Les hôpitaux ne sont pas épargnés. Celui de Lille est un complexe immense. L'électricité et le gaz coûtent cette année 28 millions d'euros en plus au directeur. Ce n'est que 2% du budget, mais ce n'est pas sans conséquences. Alors pour limiter le poids des factures, le directeur a décidé de baisser d'un degré l'ensemble des températures sur tout le campus. D'autres mesures ont également été prises comme remplacer la moitié des lumières par des éclairages LED. TF1 | Reportage V. Lamhaut, C. Yzerman