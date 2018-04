Facultés : des blocages qui coûtent cher

L'université de la Sorbonne à Paris a été évacuée jeudi 12 avril par les forces de l'ordre. Deux cents étudiants grévistes comptaient occuper les lieux. Il n'y a pas eu d'incidents mais la fac est restée fermée ce vendredi 13 avril et le sera aussi samedi. À l'échelle du pays, quatre universités sont totalement bloquées avec parfois, de lourdes dégradations. Des ordinateurs et système informatique vandalisés, des chaises et tables cassées, des murs tagués, c'est notamment le cas à Toulouse ou encore à Montpellier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.