Faille de Silfra en Islande : plonger entre deux continents

Au nord de l'océan Atlantique, il y a un bout de terre sauvage et des paysages dont seule l'Islande a le secret. La faille de Silfra, l'unique endroit de la planète où l'on peut plonger entre deux plaques tectoniques, la plaque américaine à gauche et celle de l'Eurasie à droite. Ce lieu est devenu une attraction touristique pour les plongeurs du monde entier. 80 000 touristes le traversent chaque année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.