Faire sa bûche de Noël à la maison : les secrets des pâtissiers

C'est l'heure des finitions, l'ultime vérification, la dernière touche en guise de signature de sa bûche de Noël. Avec des saveurs retravaillées chaque année, Jeffrey Cagnes, chef pâtissier "Stohrer" préconise qu'il n'y a "rien de meilleur pour les fêtes qu'un bon marron glâcé". À chaque maison, son univers. Pour les pâtissiers, le réveillon est un exercice de style. De la combinaison d'un technique impeccable et d'une imagination fertile, naissent les meilleurs bûches. Il est impossible de rivaliser avec ces petites œuvres d'art, mais une bûche familiale est à la portée de tous. Julien Alvarez, chef pâtissier à "Le Bistrol" nous explique : "C'est un pâte à biscuit mais un petit peu original, dans le sens où on part sur une base de pâte à choux". Une chantilly au chocolat toute simple fera l'intérieur de la bûche. Le plus délicat, c'est d'étaler la garniture.