Faire ses courses en coopérative

À bord d'un bateau de pêche qui entre dans le port de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), Guillaume, qui habituellement vend son merlu à la criée. Sur le quai, Loïc Goharel voudrait lui acheter 30 kilos de poisson par semaine pour 70 familles réunies en coopérative. Les deux hommes se rencontrent pour la première fois et scellent un accord. Du poisson frais, deux fois moins cher que dans le commerce, Guillaume et Loïc s'estiment gagnants tous les deux, au-delà du prix. Loïc est l'un des dix acheteurs de la coopérative. Les familles qui la composent partagent un même objectif, se nourrir de manière saine et durable pour la planète. Dans l'Hexagone, notre alimentation, de la production jusqu'à l'assiette, est à l'origine de 25 % de nos émissions de gaz à effet de serre. Loïc rapporte le poisson à l'épicerie, installé dans un garage et ouverte en semaine de 17 h à 20 h. Chacun tient son rôle d'épicier sur son temps libre, à raison de trois heures par mois. Pour adhérer, chaque foyer débourse 100 euros. Pour faire ses courses, c'est ensuite quinze euros par mois. TF1 | Reportage S. Pinatel, B. Hacala