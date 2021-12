Faire voyager les personnes en Ehpad grâce à la technologie

Au cœur de Delhi, Jérémy Grasset filme la forteresse rouge, le plus célèbre monument de la capitale indienne, avec sa caméra un peu particulière. Jérémy filme tout, y compris les rues encombrées de la ville. Des images retravaillées par ordinateur pour être visionnées dans un casque virtuel. Une technique qui permet ainsi à tous de profiter de ces images. Dans un Ehpad à Paris, il peut ainsi faire voyager tous ceux qui ne peuvent plus voyager. Une solution à 120 euros par mois la location du casque et qui permet de voyager dans une trentaine de pays. Les résidents sont plus que satisfaits : "ils mettent la technologie au service des aînés comme ça, c'est vraiment le top. Ils font vivre des expériences et ça vaut tout l'or du monde". Un service que Jérémy Grasset espère pouvoir rapidement proposer, notamment aux agences de voyage. TF1 | Reportage A. Alvarez, L. Hauben, L. Monin, D. Merveilleux, L. Renault