Fait maison : le succès des kits à cuisiner

Le fait maison industriel semble être une expression paradoxale, mais le concept n'a rien de marginal. Cette tendance bien étrange, qui a fait fureur lors du Salon international de l'alimentation 2018, rencontre d'ores et déjà le succès auprès des consommateurs. Pour cause, avec ces kits à cuisiner, il est désormais possible de faire soi-même son beurre, ses saucisses ou encore sa pâte à tartiner. Pour en avoir un à la maison, il faut débourser en moyenne 15 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.