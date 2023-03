Falaises de Normandie : interdit de ramasser des fossiles !

À chaque nouvelle marrée, le même phénomène se produit. Après s'être jetée contre ces falaises, la mer laisse derrière elle des milliers de fossiles. Dans quelques mois, ramassé l'un de ces fossiles pourrait coûter 750 euros d'amende. À l'origine de l'interdiction, la création d'une réserve naturelle qui s'étendra sur une trentaine de kilomètres. Dans un rapport, le Conseil national de la protection de la nature explique : "les menaces et les pressions exercées sur le patrimoine géologique sont parfois très importantes notamment au travers des prélèvements de fossiles". Pour des paléontologues amateurs et professionnels, le ramassage doit perdurer, car la nouvelle réglementation ne prévoirait que des expéditions anticipées et contrôlées. Dans un musée à Villers-sur-Mer, 27 000 fossiles ont été trouvés sur la plage par des amateurs. Ces pièces sont à l'origine d'une quarantaine de publications scientifiques. Dans l'espoir que l'opinion des paléontologues soit prise en compte, cette semaine, une lettre a été envoyée au ministère de la Transition écologique. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Vulliez