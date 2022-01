Falaises en danger : peut-on lutter contre l'érosion ?

Dans la vidéo en tête de cet article, au sommet, on constate un trou béant traversé par un tuyau arraché. Et sur la plage de Maresclé, des tonnes de sédiments et de glaises. Il y a deux semaines à Pénestin dans le Morbihan, un pan de la falaise chute violemment emportant avec lui une partie du sentier littoral. Dans cette commune, l'éboulement, aussi impressionnant soit-il, ne surprend pas. À quelques kilomètres de-là, les falaises ont reculé de 26 mètres en cinquante ans. "Il n'y a pas grand-chose à faire. Ces chemins-là, d'ici quelques années, n'existeront plus", regrette une habitante. Après l'effondrement, Pascal Puisay, maire (SE) de Pénestin (Morbihan) n'envisage pas de remblayer. Pour éviter des parades toujours provisoires, il croit à une solution plus radicale sur le long terme. "Clairement, on n'évitera pas que ça recommence. Il faut envisager, avec le recul des traits de cote, le retrait des populations un peu plus dans les terres", pense cet élu local au micro du 20H de TF1. De fait, la dégradation des falaises concerne tout le littoral. À Étretat (Seine-Maritime), le 1er janvier dernier, un pan de roche s'effondre subitement sous les yeux d'un promeneur. Dans les Côtes-d'Armor, la commune de Plerin, elle, a peut-être échappé à une catastrophe. En 2021, l'adjoint au maire repère une fissure sur plusieurs mètres en amont d'une maison. Il a fallu évacuer les habitants et consolider dans l'urgence. Des travaux qui ont coûté 200 000 euros à la commune. Les élus au pied du mur n'ont guère le choix, mais ils savent que cela ne résout pas le fond du problème. TF1 | Reportage M. Croccel, N. Hesse, M. Pricker