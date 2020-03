Famille contaminée : comment s'organiser à la maison ?

Les cas moins graves de contamination au coronavirus sont autorisés à rentrer chez eux après une période d'hospitalisation. Ils peuvent poursuivre leur traitement et leur quarantaine à domicile. C'est le cas de Gaëtan Duez et sa famille. Ils vivent en reclus chez eux depuis six jours. Comment s'organisent-ils pendant la durée de leur isolement ?