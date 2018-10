La famille d'Alexia Daval s'exprime un an après le meurtre

Cela fera un an dimanche 28 octobre que Jonathann Daval signalait à la gendarmerie la disparition de son épouse, Alexia, soit disant partie faire un jogging. Trois mois plus tard, il avouait l'avoir tuée. Aujourd'hui, l’informaticien de 34 ans se dit victime d'un complot familial et met en cause sa belle-famille. En colère, les parents d'Alexia, sa sœur et son beau-frère se sont exprimés. Ils se sont confiés à nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.