Famille royale britannique : Meghan et Harry privés de titres officiels

C’est l’épilogue d’un divorce annoncé entre Harry et Meghan, le couple glamour chouchou des Britanniques, et la reine d’Angleterre. Il y a un an, Harry faisait sa dernière apparition princière, avant de s'envoler vers le Canada, rejoindre sa femme Meghane. Depuis, ils ont confirmé ne plus vouloir être membres actifs de la couronne britannique. La souveraine vient donc de trancher. “La Reine a écrit pour confirmer qu’en renonçant au travail lié à l’appartenance à la famille royale, il n’est pas possible de continuer à exercer les responsabilités et devoirs au service public”, a annoncé le palais de Buckingham Palace dans un communiqué. Un choix radical qui les prive de leur dernier titre, ce militaire d’Harry auquel il a été très attaché après avoir servi en Afghanistan. Meghan, elle, perdra ses patronages caritatifs. En revanche, l’un comme l'autre conservent toute leur place dans les cœurs des Britanniques. Leurs priorités sont inchangées, celui de mener une vie indépendante, y compris sur le plan financier, et fuir la pression médiatique, même s’ils n’ont pas fini d’alimenter la chronique à leur manière. Dimanche dernier, le couple a dévoilé une photo pour annoncer leur deuxième enfant, le jour de la Saint-Valentin.