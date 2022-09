Famille royale : la valse des titres !

La mort de la reine Elizabeth II redistribue les cartes dans la famille royale. Le prince Charles devient roi et hérite donc des biens personnels de sa mère tels que les tableaux, les bijoux et les terres agricoles pour un total qui pourrait atteindre près de 500 millions d'euros. Désormais, il pourrait aussi nommer son frère Edward, duc d'Édimbourg, mais rien est fait. Dans la famille Windsor, Willian n'est pas en reste. À 40 ans, il devient l'héritier du trône et devient donc duc de Cornouailles. Ce 9 septembre 2022, William a également reçu le titre de prince de Galles, seul son père pouvait décider. Ces changements le pousseront peut-être à déménager à Londres. Les petits viennent pourtant de faire la rentrée dans la campagne anglaise. Du côté de Harry et Meghan, eux ont déjà renoncé à leur titre d'Altesse Royale, mais la vie de leurs enfants pourrait changer. Ils deviennent petits-enfants du roi, donc prince et princesse, à condition que Charles III ne modifie pas les protocoles. En effet, le souverain souhaite une famille royale resserrée, moins de rôles officiels, moins de dépenses, une dynastie richissime, mais économe. TF1 | Reportage Q. Fichet, L. Poupon