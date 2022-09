Famille royale : les questions qu'on n'ose pas poser !

Des traditions d’un ancien temps, un vocabulaire un peu désuet… Vous ne comprenez pas tout à la monarchie britannique ? Voici notre guide pour être incollable sur le royaume de Charles III. Pourquoi le nouveau roi n’est-il pas couronné tout de suite ? “...C’est très très long l’organisation d’un couronnement”, explique Vincent Meylan, journaliste au magazine “Point de vue”. Elizabeth avait attendu seize mois après le décès de son père. En revanche, le sceau royal peut être modifié immédiatement. “Elizabeth II Regina”, reine en latin, comme le veut la tradition royale, pourrait devenir “Charles III Rex” ou roi. Et dès qu’il sera validé, il faudra modifier des milliers de fauteuils, de drapeaux et d’uniformes. C’est quoi une “reine consort” ? C’est tout simplement l’épouse du roi, un titre honorifique. Elle n’aura aucun pouvoir. Que vont devenir les corgis de la reine ? Elle aura aimé ces petits chiens courts sur pattes toute sa vie. Les deux, qui lui ont survécu, Luc et Sandy sont adoptés aujourd’hui par son fils le prince Andrew. TF1 | Reportage M. Guénégan, S. Maloiseau, Y. Taoufik