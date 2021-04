Famille royale: unie dans le deuil

Seule après 73 ans de mariage. Devant le cercueil de celui qui lui a fait la promesse d'être toujours trois pas derrière elle, la Reine, qui s'interdit toute émotion visible, laisse imaginer son chagrin, la tête baissée. Dans la chapelle Saint-Georges, ce ne sont pas les mots qui expriment l’émotion de la famille royale, mais leur regard, la gravité visible. L’hommage est magnifiquement simple. Une sobriété poignante. Ces musiques, ces prières, le prince Philip les avait lui-même soigneusement choisies. Et même fait réorchestré et modernisé, tout comme il a conçu pendant seize ans ce 4x4 qui transporte son cercueil. Il est recouvert de sa casquette de la Marine, de son épée et de son étendard personnel, évoquant le château d'Edimbourg, la Grèce, la famille Mountbatten. Très attaché à son passé de vétéran, comme il l’a décidé, ses funérailles ont une tonalité et une précision très militaire. Chaque corps d’armée où il a servi est représenté et s'incline actuellement. Ce sont les premières images de la Reine depuis le décès de son époux. Habituellement vêtue des couleurs vives pour être distinguée dans la foule, c’est la seule occasion où elle porte une noire. La reine apparaît alors comme une épouse de 95 ans en deuil. Découvrez la suite de ce document dans la vidéo ci-dessus.