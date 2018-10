Les fans de Johnny célèbrent la sortie de son album posthume à Sélestat

Pour les fans de Johnny Hallyday, chaque nouvel album est une occasion pour se retrouver et faire la fête. A l'occasion de la sortie du dernier opus le 19 octobre 2018, le rendez-vous a été donné à Sélestat, dans le restaurant "La Table de Johnny", devenu le quartier général du chanteur. Dans la salle, l'émotion reste bien présente. "On a sa voix, mais on ne l'a plus lui et là, on le réalise vraiment", déplore-t-on. D'autres fans sont mêmes venus de loin pour vivre cette soirée spéciale avec leur idole. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.