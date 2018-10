Fashion Week à Paris : les shows de la démesure

Les défilés de haute couture se sont succédé à Paris toute la semaine pour la Fashion Week. Cela fait longtemps que les grandes maisons rivalisent d'imagination. Mais pour cette année, les spectacles étaient extraordinaires. En effet, si certaines enseignes ont fait marcher ses mannequins dans l'eau ou au-dessus de l'eau, d'autres ont choisi des spectacles de rue et des balais artistiques pour faire la différence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/09/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 septembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.