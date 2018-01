La Fashion Week débutera ce lundi 22 janvier 2018 à Paris

La Paris Fashion Week débutera en début de semaine. Tout a été minutieusement préparé pour l'occasion. Les grandes maisons de couture peauffinent leurs dernières œuvres avec effervescence. Des petites mains travaillent au milieu des matières qui sont chères aux couturiers, pour mieux les apparer et les anoblir. Un talent et un savoir-faire français que le monde entier envie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.