Fast & furious : à fond la caisse... à savon

Qu'est-ce qui distingue Yohann des plus grands pilotes ? L’expérience, la tenue, pas vraiment. Le fait qu’il soit au volant d’une canette qui roule, peut-être. Parce que ce dimanche 21 mai, le départ de sa première course de caisses à savon ne ressemblait pas tout à fait au Grand Prix de Monaco. Pourtant, ils ne vont pas se décourager. Longué-Jumelles, dans le Maine-et-Loire, était la capitale française de la caisse à savon ce week-end. Depuis des mois, Yohann, Benoit et leurs amis préparent un bolide hyper sophistiqué dans leur garage. Ils vont courir dans une canette soudée à un châssis de tracteur tondeuse. Et comme tous les grands champions, ils n’ont qu’un seul précepte. À fond dans les rues de Longué-Jumelles, transformées en circuit urbain où se côtoient la carotte la plus rapide du monde, un avion de chasse pas encore supersonique, et la voiture de Barbie. Davantage de femmes parmi les spectateurs, plusieurs milliers de personnes venues observer les concurrents dont la passion a été créée par un fabricant de savon dans les années 30. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Millanvoye, F. Amzel