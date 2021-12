Faudrait-il une éolienne à chaque km² pour remplacer les centrales nucléaires comme l'affirme Éric Ciotti ?

Partons de la production électrique en 2020. L'éolien, c'était 39,7 millions de MWh fourni par 8 000 éoliennes. Le nucléaire, lui, a représenté 335,4 millions de MWh. Si on prend au mot Éric Ciotti avec les mêmes conditions, il faudrait multiplier par 8,4 le parc actuel, soit implanter 67 500 éoliennes de plus. Ce qui fait 75 500 au total avec les 8 000 déjà existantes. Et si on rapporte ce chiffre à la superficie de la France métropolitaine, 544 000 km², ça fait une éolienne tous les 7 km², même, selon notre cellule de vérificateur, une tous les 10 km². Car les nouvelles éoliennes qu'on installe aujourd'hui sont beaucoup puissantes. Bref, Éric Ciotti a nettement exagéré les chiffres. Alors, d'où viennent ses infos ? Son entourage nous a transmis une analyse d'un expert reconnu, Jean-Marc Jancovici, membre du Haut conseil pour le climat. À la différence majeure que lui parle d'un autre scénario, celui d'utiliser l'éolien pour remplacer toutes nos sources d'énergie et pas seulement le nucléaire. Une démarche qui vise à montrer qu'on ne peut pas miser que sur l'éolien. Aucun pays ne peut envisager de passer un jour au 100% éolien. Même le Danemark où presque 50% de sa consommation électrique est assurée par de l'éolien n'a pas cette ambition. Quant à la France, son principal objectif en la matière est de doubler la puissance du parc éolien d'ici 2028. Ce qui revient à installer 5 000 éoliennes de plus dans les années à venir. TF1 | Benjamin Dard