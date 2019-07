Fausse monnaie du cinéma : gare aux arnaques !

C'est un pactole mirobolant et alléchant, mais il ne vaut rien du tout. Depuis deux mois, certains se servent des faux billets utilisés dans le cinéma ou séries télé pour faire leurs courses. Ils sont en tout point semblables à ceux qu'on peut retirer à la banque, pourtant, ce sont des faux. Face à la confusion, les commerçants sont généralement bernés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.