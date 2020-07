Faut-il baisser la TVA pour relancer la consommation ? La mise au point de François Lenglet

"Si vous donnez la possibilité sur tous les travaux du bâtiment d'avoir une TVA à 5,5%, vous évitez le travail au noir et relancez tout un secteur d'activité", a estimé le président de la région des Hauts-de-France Xavier Bertrand sur LCI. Mais "le problème, c'est qu'on a déjà essayé. En baissant la TVA sur la restauration, c'était en 2009 en pure perte. A l'époque, la baisse avait largement profité aux restaurateurs. Mais pas à l'emploi qui n'avait pas sensiblement progressé ni aux clients qui n'avaient pas vu leurs additions diminuer", rappelle François Lenglet. "Quant à étendre la baisse de la TVA à tous les secteurs pour soutenir la consommation, ça serait d'abord très couteux parce que cet impôt constitue la principale recette fiscale de l'Etat. Ensuite, ça serait une subvention aux producteurs étrangers, parce que les produits les plus consommés par les Français sont largement fabriqués en dehors des frontières", souligne notre spécialiste économie, citant "les habits, les meubles, l'électroménager et les voitures". "Soutenir la consommation des Français avec une baisse de la TVA, c'est donc faire tourner les usines allemandes et chinoises qui fabriquent ces produits. Le tout en creusant notre déficit budgétaire, c'est-à-dire en augmentant la dette publique française. En clair la relance par la consommation, c'est une vieille lune qui coûte cher aux contribuables. Elle ne procure à l'économie qu'une flambée temporaire, exactement comme quand on met de l'alcool à brûler sur le barbecue", conclut-il. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.