Faut-il changer nos habitudes face à l'épidémie de coronavirus ?

Le coronavirus survit quelques heures sur les surfaces sèches. Pourtant, dans les lieux publics, il est difficile d'éviter les contacts avec des supports susceptibles d'être contaminés. Nous aurons à adopter des mesures de bon sens pour limiter la propagation du virus. Pour les médecins, la protection la plus efficace est le lavage des mains au savon. Ils conseillent aussi de garder une distance avec ses voisins.