Faut-il craindre l'intelligence artificielle ?

L'intelligence artificielle est une révolution qui va changer nos vies, mais, qui, parfois fait peur. L'Italie vient tout juste d'interdire ChatGPT, l'une des IA les plus populaires. Cette semaine, une lettre ouverte a demandé en urgence une pause de six mois dans les recherches. Parmi les 2 800 signataires, Elon Musk, le patron de Twitter, Tesla et SpaceX. Quel est le problème ? D'abord, l'IA ne sait pas toujours gérer les émotions humaines. En Belgique, elle aurait incité un homme dépressif à se suicider. Autre inquiétude, la gestion des données personnelles. Quand vous demandez à ChatGPT de faire un résumé d'un document interne de votre entreprise, en quelques secondes, il fait bien son travail, mais les informations que vous donnez avec ChatGPT, il peut le transmettre à d'autres utilisateurs. Plus surprenant encore, désormais, d'autres programmes ne sont plus piloter de A à Z par des humains, ils apprennent seuls sans que leur créateur ne sache vraiment comment ils fonctionnent. Une loi européenne sur l'intelligence artificielle doit être votée en avril. Elle est censée garantir une technologie plus sûre et plus respectueuse des droits humains. TF1 | Reportage T. Jarrion, O. Stambach