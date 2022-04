Faut-il cultiver les jachères ?

Jean-Philippe et son frère avaient prévu de laisser cette parcelle de terre au repos, c'est-à-dire en jachère. Cela leur était imposé pour respecter la régénération des sols et la biodiversité. Dans trois semaines, ils sèmeront finalement des graines de tournesol. Le gouvernement les y autorise exceptionnellement. Le but est de pallier les importations de céréales russes et ukrainiennes qui n'auront pas lieu. Des graines de tournesol, des orges ou encore de la betterave sucrière. Les agriculteurs sont appelés à produire plus et tout de suite sur ces parcelles de terre. En revanche, pour le blé, il faudra attendre l'automne. Dans le pays, les surfaces en jachère représentent 300 000ha, soit 2% des terres cultivables. Souvent, ces parcelles à faible rendement sont délaissées par les agriculteurs, car elles sont mal exposées, truffées de cailloux ou encore difficiles d'accès pour les engins agricoles. Pour d'autres, remettre en culture les terres en jachère ne peut pas être l'unique solution afin d'atteindre une souveraineté alimentaire. L'Hexagone est autosuffisante en blé. Produire plus permettrait aussi de répondre à une forte demande internationale. Plusieurs pays d'Afrique du Nord, dépendants du blé russe et ukrainien pourraient se tourner vers nous afin de satisfaire leurs besoins alimentaires. T F1 | Reportage P. Corrieu, M. Chaize