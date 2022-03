Faut-il indexer les salaires sur l'inflation ? La mise au point de François Lenglet

Il est vrai qu'en 2021, bon nombre de salariés et de retraités français auraient perdu du pouvoir d'achat à cause de la hausse des prix, s'il n'y avait pas eu les aides gouvernementales. Et 2022 s'annonce encore périlleuse parce que l'inflation accélère. Elle est de 3,8% alors que les salaires ne progressent que de 2% en moyenne et les retraites de 1% seulement. "La hausse des prix est en train de manger nos revenus lentement, comme les thermites grignotent une charpente", souligne François Lenglet. Il précise ensuite que les salaires ne sont plus indexés sur les prix depuis 40 ans. "C'est Jacques Delors, ministre des Finances en 1982 qui avait rompu ce lien instauré après la guerre", rappelle notre spécialiste économie. La flambée actuelle change la donne. "L'État ne doit pas se substituer durablement aux employeurs avec des aides, sauf à creuser la dette", met-il en garde. Pour l'expert, c'est aux entreprises de protéger le pouvoir d'achat en alignant les salaires sur les étiquettes. Un ajustement d'autant plus souhaitable qu'elles n'hésitent pas à augmenter leur propre prix de vente. Quant aux retraités, François Lenglet trouve que depuis plusieurs années, leur pension diminue en valeur réelle. Et ça va s'accélérer. "L'inflation, dit-il en terminant, c'est l'autre réforme des retraites. Celle dont on ne parle pas alors qu'elle est de loin la plus brutale".