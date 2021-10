Faut-il interdire le cordon bleu à la cantine ?

Succès garanti dans les assiettes des petits, jusqu'à présent, le cordon bleu était incontournable dans les menus pour enfants. Mais dès la rentrée 2022, ce plat va disparaître dans les cantines de Lyon. Selon les élus écologistes de la ville, il est le symbole des aliments industriels, mauvais pour la santé. Mais que contiennent les cordons bleus ? En théorie, la recette est simple, à peine cinq ingrédients : une escalope, du fromage, du jambon, de la chapelure et un œuf. Le temps de conservation pour ce menu fait maison est de 48 heures. Celui de la cantine et de la grande distribution contient des dizaines d'additifs, des colorants et des conservateurs. C'est un produit fabriqué en grande quantité et qui ne coûte pas cher. Dès 2019, les cordons bleus ont été bannis des cantines de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. L'objectif était de lutter contre l'obésité enfantine en donnant des menus équilibrés aux enfants déjeunant aux restaurations scolaires. Privés de cordon bleu à la cantine, il est difficile à avaler pour les écoliers de la ville. C'est l'un des seuls plats qui ne génèrent aucun gaspillage ni à la cantine ni à la maison.