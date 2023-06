Faut-il interdire les douches de plage ?

Face à la sécheresse, elles apparaissent de plus en plus anachroniques. Depuis vendredi, La Ciotat (Bouches-du-Rhône) a coupé les vannes, supprimé les neuf douches de plage. À la fin de l'été, la consommation de ces neuf douches était l'équivalent de trois piscines municipales. Une douche de trois minutes représente 40 litres d'eau. À l'époque, leur installation correspondait aux besoins de confort, c'était il y a 45 ans. "Des restrictions sur l'usage de l'eau vont être imposées à nos citoyens. Et la ville a choisi de supprimer les douches pour être exemplaire en la matière.", explique Jean-Marc Martin, élu (Horizons) à l'environnement - Mairie de La Ciotat. Sur la plage, les avis divergent. Dans les Alpes-Maritimes, c'est un arrêté préfectoral qui impose la suppression des douches de plage. Beaulieu-sur-Mer avait commencé à limiter leur nombre en 2022 puisque les responsables locaux avaient constaté des abus. Si de nombreuses villes comme Argelès, Pornic ou les Sables-d'Olonne, par exemple, ont supprimé leurs douches de plage il y a plusieurs années, d'autres comme Antibes font de la résistance. C'est le cas aussi à Nice où le maire veut garder ses douches de plage coûte que coûte. TF1 | Reportage G. Bellec, E. Binet, S. Boujamaa