Faut-il limiter le nombre de touristes ?

Une plage quasi déserte, seuls cinq transats sont occupés au bord de la piscine d’un hôtel. Nous sommes bien en plein mois d’août, et pourtant, un établissement familial à Ajaccio, en Corse, peine à se remplir. Sa gérante est inquiète. Elle enregistre une baisse d’activité de 25%. En un an, l’île a perdu plus de 66 000 voyageurs. Les raisons sont les coûts de transport et la hausse des prix bien sûr, 7% de plus que sur le continent. Mais aussi, la nouvelle politique pour lutter contre le surtourisme. Fini la publicité, la Corse s’est passée des brochures touristiques cet été. Aujourd’hui, ce choix est contesté. Pour les restaurateurs comme pour les hôteliers de l’île, la colère ne retombe pas. Ils avaient rendez-vous cette semaine à la préfecture d’Ajaccio. La réunion a eu lieu à huis clos. À la sortie, tous évoquent une saison ratée. Tous se disent engagés dans la lutte contre le tourisme de masse, mais pas de cette façon. TF1 | Reportage H. Despatureaux, P. Roubaud, P. Corrieux