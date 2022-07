Faut-il redouter les méduses cet été ?

Ils s'élancent pour cinq kilomètres de nage en eau libre, droit sur un banc de méduses. Dimanche 26 juin, à Marseille, des dizaines de nageurs ressortent de l'eau, brûlés. Pourtant derrière une vitre, les tentacules et leurs milliers de harpons fascinent. Ils sont nacrés, parfois lumineux. Pendant l'Antiquité, on les appelait "les poumons marins". Chercheraient-elles à nous hypnotiser ? "Il y a encore quelque chose de mystérieux. C'est assez intrigant", lance un visiteur de l’aquarium de Paris. Vieux de plus de 600 millions d'années, bien antérieur au dinosaure, cet animal est intrigant. Alors, perçons le secret de sa résilience de l'autre côté de cette porte. Dans cet aquarium, il y a une cinquantaine d'espèces. On compte 2 000 méduses. Toutes sont nées dans des bacs, plus précisément des polypes. Ce sont des méduses non développées qui restent accrochées au fond de l'eau. Une méduse vivra un an, mais le polype, lui, survivra. Et encore plus surprenant, la reproduction des méduses est accélérée par la pollution des océans. Plus de détails dans le reportage en tête de cet article. T F1 | Reportage F. de Juvigny, T. Valtat, V. Capus