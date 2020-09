Faut-il rendre gratuite la vaccination contre la grippe ?

Une vaccination massive contre la grippe, c'est l'appel lancé ce dimanche matin par 75 députés de la majorité dans le Journal du dimanche. Ils souhaitent que le vaccin, remboursé jusqu'à présent pour les personnes à risques et les plus de 65 ans, soit cette année pris en charge par les mutuelles, et ce, pour toutes les classes d'âge. Si le vaccin ne protège pas contre le Covid, l'objectif est de limiter au maximum l'épidémie grippale.