Faut-il sanctuariser les fonds marins riches en minerai ?

Pour bien comprendre ce dont on parle, on vous montre sur le plateau l’objet de toutes les convoitises. C’est loin d’être un gros caillou sans intérêt. Dedans, il y a du manganèse, du cobalt, du cuivre, du nickel, du fer. Bref, tout ce qu’il faut, ou presque pour la transition énergétique, fabriquer des batteries, des panneaux solaires, des éoliennes. C’est l’institut de français de Recherche, l’Ifremer, qui a ramassé ce minerai à 5 000 mètres de profondeur, dans l’océan Pacifique, entre Hawaï et le Mexique, dans la zone de Clarion Clipperton, où ce minerai s’est formé pendant des dizaines de millions d’années. Comment les entreprises veulent-elles exploiter cela dans l’avenir ? On vous emmène dans les abysses, au-dessus de ce qu’on appelle “un champ de nodules polymétalliques”, des boules noires gorgées de métaux. Pour aller les ramasser, des entreprises mettent au point des robots, une sorte de moissonneuse des fonds marins. À ces profondeurs, les conséquences pour l’environnement sont encore mal connues, mais une chose est sûre, cette extraction soulève des panaches de sédiments nocifs pour les micro-organismes habitués à une paix royale. Ce minerai sera ensuite remonté dans un tuyau, et là, le bruit de pompage risque de perturber les cétacés, de les désorienter.